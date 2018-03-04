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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

من المقرر أن تبدأ اليوم مناورات عسكرية كبرى مشتركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأمريكي والمسماة "جونيبر كوبرا".

وقالت وكالة "ريشت كان" العبرية إن 2500 جندي أمريكي و2000 جندي من القوات الجوية الإسرائيلية سيشاركون في المناورات؛ لتحسين جاهزية التصدي لتهديدات صاروخية من خلال استخدام منظومات "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"باتريوت".

وأضافت أن المناورات ستستمر 11 يوما حتى منتصف الشهر الجاري سيتخللها حركة نشطة لجميع القوات في كافة أرجاء الأراضي المحتلة.

وفي سياق متصل، انتهت شرطة الاحتلال والجبهة الداخلية من كافة الاستعدادات لتأمين وتسهيل إجراء تلك المناورات، فيما أعلنت الشرطة عن إغلاق بعض المناطق وبعض الشوارع.

وقال بيان الشرطة أنه سيتم تحديث الجمهور بكافة المستجدات حول نشاطات القوات في اي منطقة تفاديا لأي طارئ.

كما سيبدأ اليوم في منطقتي الجليل الأسفل ومرج "يزراعيل" تمرين مشترك آخر للجيش والشرطة يستمر 4 أيام وستلاحَظ خلال التمرين حركة نشطة لسيارات ومروحيات قوات الجيش.