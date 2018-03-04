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الرسالة نت - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة السلطات الصينية إلى رفع القيود المفروضة على فترات ولاية الرئيس إجراء جيدا، ودعا بلاده إلى السير على خطى بكين في هذا الاتجاه.

وعلق ترامب السبت حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية على مبادرة الصين بالقول: "الرئيس الصيني شي جين بينغ الآن سيبقى رئيسا لمدى الحياة. انظروا كيف استطاع فعل ذلك، وأعتقد أنه علينا تجريب ذلك يوما ما".

وسبق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأصدرت الأسبوع الماضي مشروع تعديلات دستورية، أهمها رفع القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية في الصين.

ووفقا للدستور الحالي، لا يحق لزعيم البلاد في الصين البقاء في منصبه لمدة تزيد عن فترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات.

وانتخب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عام 2012، وفي 2013 تم انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

ومن المتوقع أن يعاد انتخابه رئيسا للبلاد خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي ستنعقد في مارس الحالي.

وإذا تم إقرار هذه التعديلات، سيتاح لشي جين بينغ تولي الرئاسة لفترة ثالثة بعد 2023.