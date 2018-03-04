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الرسالة نت - وكالات

أعلن صانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر الأحد، اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة مميزة مع منتخب لبلاده.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم: "شنايدر توقف عن اللعب دوليا، شكرا على كل اللحظات التي لن ننساها لك بالقميص البرتقالي".

وكان صاحب الـ"33 عاما" قد لعب 133 مباراة دولية بقميص المنتخب البرتقالي، وسجل خلالها 31 هدفا، كما حقق مع "الطواحين" مركز الوصافة في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، والمركز الثالث في مونديال 2014 بالبرازيل.

وظهر شنايدر خلال مسيرته المهنية مع عدد من أشهر أندية أوروبا مثل أياكس، وريال مدريد، وإنتر ميلان، وغلطة سراي، ونيس، قبل أن ينضم بداية العام الحالي للغرافة القطري.