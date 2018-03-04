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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يجهز لإتمام صفقة كبرى في الصيف المقبل، ستمثل ضربة قوية لناديه الأسبق برشلونة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن غوارديولا يوجه أنظاره نحو أندريس إنييستا قائد برشلونة، رغبة في العمل معه مرة أخرى.

وأكدت "ميرور" أن إنييستا وقّع على عقد مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر الماضي، لكن مصادرها في إسبانيا أوضحت أنه اتفاق غير ملزم لقائد "البلوغرانا".

ولعب "الرسام" تحت قيادة غوارديولا مدة 4 سنوات منذ 2008 حتى 2012، ويملك أكثر من 700 مباراة في رصيده مع الفريق.

وذكرت أن بعض الشائعات تتحدث حول إمكانية رحيل إنييستا عن برشلونة، في ظل انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو وتأثيره على وضع قائد الفريق "الكتالوني".

وأشارت إلى أن مسؤولي السيتي يرغبون أيضا في اتحاد غوارديولا وإنييستا مرة أخرى في الفترة المقبلة.