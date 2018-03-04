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القدس المحتلة-الرسالة نت

أفرجت شرطة الاحتلال يوم الأحد عن الشاب سامر أنور عبيد (٣٢ عامًا)، بعد التوقيع على كفالة مالية.

وذكر مهند عبيد ان محكمة الصلح قررت الإفراج عن شقيقه سامر، بشرط التوقيع على كفالة مالية بقيمة ٢٠ الف شيكل.

وكان اعتقل عبيد من منزله يوم الأربعاء الماضي، بعد تفتيشه وتخريب محتوياته، ومصادرة هاتفه النقال، وجهازي " لاب توب وآي باد".

ومثل سامر يوم الخميس الماضي أمام محكمة الصلح غربي القدس، وقضت بتمديد توقيفه حتى اليوم.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المقدسي عرفات درباس وزوجته ونجلهما يحيى (١٤عاما)، من منزلهم في قرية العيسوية.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر الاحتلال اقتحموا المنزل وفتشوه بدقة، قبل اعتقال درباس وزوجته ونجله، وما زالوا قيد الاحتجاز والتحقيق في مركز شرطة عوز حتى كتابة الخبر (الثانية عصرًا بتوقيت القدس المحتلة).

ويتعرض سكان قرية العيسوية لاستهداف متواصل من قوات الاحتلال في كافة مناحي حياتهم اليومية، وتعتقل بشكل شبه يومي الأطفال القاصرين والشبان.