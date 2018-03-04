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غزة-الرسالة نت

قالت حركة "حماس" "إن العملية عكا البطولية تؤكد إصرار شعبنا الفلسطيني على مقاومة المحتل دفاعا عن نفسه وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات".

وباركت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح مقتضب وصل الـ"الرسالة نت"، عملية الدهس البطولية التي أدت إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح متفاوتة، في محطة القطارات بمدينة عكا المحتلة.

وأكد برهوم، أن فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة وتطول كلما استمر في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته، وإننا إذ نحيي هذا العمل المقاوم لنحمل حكومة الاحتلال كل النتائج المترتبة على استمرار سياساتها العنصرية المتطرفة.

ودعت الحركة أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته إلى الاستمرار في المقاومة وانتفاضة القدس وتطوير أدواتها ووسائلها، ووضع حد لكل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.