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غزة-الرسالة نت

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الأحد، العملية البطولية التي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة عكا شمالي فلسطين المحتلة، مشيدةً بمنفذها البطل.

وأكدت الجهاد في بيان وصل لها، استمرار المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الغاصب لأرضنا ومقدساتنا والرد على جرائمه بحق أهلنا وأبناء شعبنا.

وقالت إن "حكومة الاحتلال وجيشها المجرم يتحملان المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على السياسات والإجراءات العدوانية والإرهابية التي تستهدف كل أبناء شعبنا".

وأصيب ظهر اليوم أربعة جنود إسرائيليين بجراحٍ مختلفة إثر تعرضهم لعملية دهس في مدينة عكا المحتلة، فيما أُصيب منفذ العملية بعد إطلاق شرطة الاحتلال الرصاص عليه.