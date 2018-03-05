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الرسالة نت - وكالات

يقف التاريخ في صف نادي برشلونة، لتحقيق لقب الدوري الإسباني، هذا الموسم، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد (1-0), في الجولة الـ27 من "الليغا".

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب "الليغا" برصيد 69 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية: "لا يوجد فريق خسر لقب الليغا بعدما وسع الفارق مع وصيفه إلى 8 نقاط، قبل نهاية المسابقة بـ11 مباراة".

ولا يزال برشلونة لم يتلق أي هزيمة في "الليغا" حتى الآن، وفي هذا الصدد أوضحت "أس" أن فالفيردي بات على بعد 4 مباريات فقط من تحقيق رقم جوسيب غوارديولا موسم 2010-2011 بعدم الخسارة في 31 مباراة بالمسابقة.