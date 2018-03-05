تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المصري على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي بالكونفدرالية، للحصول على دورة تدريبية.

ويعاني الزمالك من عدة مشاكل إدارية في الفترة الأخيرة، حيث قررت نيابة الأموال العامة تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي ماديا, حتى التحقيق في المخالفات المُتهم مجلس الإدارة بارتكابها في الفترة الأخيرة.

ويحل الزمالك ضيفا على بطل إثيوبيا الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قبل أسبوع من مباراة الرجاء في الجولة الـ29 من منافسات الدوري المصري.

ويعود جلال إلى قيادة الزمالك فنيا بعد الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 3 أيام، قبل أيام قليلة من مباراة الرجاء التي تسبق مباراة الإياب ضد بطل إثيوبيا المقرر لها 18 مارس الجاري.

ويقدم جلال مستويات فنية مميزة مع "الأبيض" في بطولة الدوري المصري في الفترة الأخيرة، حيث حقق 6 انتصارات متتالية لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.