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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن موعد عودة الكولومبي ياري مينا مدافع برشلونة، للمشاركة مع الفريق.

ولم يشارك مينا منذ الـ7 دقائق التي لعبها ضد فالنسيا، يوم 8 فبراير الماضي، في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مينا سيعود للمشاركة ضد إسبانيول، يوم 7 مارس الجاري، في كأس سوبر "كتالونيا".

وأوضحت "سبورت" أن المدرب إيرنيستو فالفيردي، قد أعطى عددا كبيرا من لاعبيه الأساسين، راحة من التدريبات حتى صباح الأربعاء المقبل.

ولعب مينا كأساسي في مباراة واحدة أمام خيتافي في الجولة الـ23 من "الليغا" يوم 11 فبراير، وذلك منذ انضمامه لـ"البرشا" في يناير الماضي، من بالميراس البرازيلي مقابل 12 مليون يورو.