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روما - الرسالة نت

يواصل الناخبون الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء جدد للبرلمان، وكشفت استطلاعات الرأي عن احتمال ألا يفوز أي حزب بأغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة، وأن جماعات يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء الأسبق برلسكوني قد تصبح أكبر تكتل في البرلمان.

وشهدت الانتخابات الأحد منافسة شديدة بين برلسكوني (81 عاما) العائد إلى الساحة السياسية وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، حيث يقود برلسكوني ائتلافا يمينيا قويا، لكن الحركة قد تمنعه من الفوز بأغلبية برلمانية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، عبّر العديد من الناخبين عن خيبة أملهم من السياسة الإيطالية والخيارات الانتخابية المعروضة، كما تسببت أخطاء إدارية بتعطيل عملية التصويت في بعض لجان الاقتراع، في حين أعلنت وزارة الداخلية أن الإقبال على الاقتراع كان ضعيفا عند منتصف النهار عندما لم تتجاوز نسبته 19.2%.

وأدلى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا بصوته في مسقط رأسه بمدينة باليرمو، وشارك رئيس الوزراء باولو جينتيلوني في الاقتراع بالعاصمة روما، بينما اقترع برلسكوني في مدينة ميلانو.

وتتوقع استطلاعات للرأي أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلّق سيكون تحالف جماعات يمين الوسط برئاسة برلسكوني أكبر تكتل فيه، كما ستكون حركة خمس نجوم أكبر حزب بمفرده فيه، كما يُتوقع أن يُهزم الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه جنتيلوني بسبب إخفاق سياساته الاقتصادية.

ومن روما، قال كبير المحررين في صحيفة دي لا سيرا ماوريتسيو كابرارا للجزيرة إنه يتوقع أن يحدث تحالف بين ائتلاف اليمين بقيادة برلسكوني والحزب الديمقراطي، وذلك في حال تصدر حركة خمس نجوم للانتخابات، كما استبعد أن ينقسم يمين الوسط أو أن ينشأ تحالف بين خمس نجوم واليمين.

ويستمر التصويت حتى الساعة 11 مساء (22:00 بتوقيت غرينتش) مع بدء نشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم عقب إغلاق اللجان الانتخابية، ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية في وقت متأخر من صباح الاثنين.

الجزيرة نت