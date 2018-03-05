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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا من مناطق جنين والخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية.

وزعم موقع والا العبري أن الجيش اعتقلت خلال الليل 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وصادرت ألاف الشواكل من سبسطية.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في كل من قباطية والعيزرية شرق القدس وقلقيلية وبيت ريما.

وعرف من بين المعتقلين:

١. موسى محمد أبو مفرح- تقوع جنوب بيت لحم

٢. محمد وائل زكارنة- قباطية جنوب جنين

٣. سامح علاء زكارنة- قباطية جنوب جنين

٤. موسى ربحي الحروب- دورا جنوب الخليل

٥. المنشد أحمد المصري- دورا جنوب الخليل

٦. نضال ثلجي الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٧. ناصر حلاوة- نابلس

٨. أدهم خشانة- نابلس