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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هأرتس:

رئيس غواتيمالا: سننقل السفارة إلى القدس في أيار / مايو

الولايات المتحدة تتهم روسيا بقتل مدنيين أبرياء في سوريا

للمرة الخامسة هذا العام: من المتوقع أن يجتمع نتنياهو وترامب اليوم

اجتمع نتنياهو في الولايات المتحدة مع مستشاري ترامب كوشنر وغرينبلات



يديعوت أحرونوت:

رئيس غواتيمالا يعلن: "سننقل السفارة إلى القدس بعد يومين من الولايات المتحدة"

اعتقال جندي إسرائيلي من لواء غفعاتي بعدما وصل إلى منزله في حالة سكر وفتح النار على من في المنزل دون وقوع إصابات

تركيا: أغلقت السفارة الأمريكية بسبب "تهديد أمني" لم يتم الكشف عن تفاصيله

رئيس غواتيمالا: سننقل السفارة إلى القدس بعد يومين من الولايات المتحدة

البيت الأبيض: بحث ترامب والسيسي بحثا هاتفيا الوضع في سوريا وعززا العلاقات بين البلدين



معاريف:

اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي 12 فلسطينيا مطلوبا فى الضفة الغربية ليلة امس

رئيس غواتيمالا: "سننقل السفارة إلى القدس في 16 مايو / أيار"

الولايات المتحدة: روسيا تقتل المدنيين الأبرياء في سوريا "

غاباي: "نحن نؤمن بسياسة أمنية حازمة ولن نسمح لإيران بتسليح نفسها بالأسلحة النووية"

سيجتمع نتانياهو وترامب اليوم في البيت الابيض



"إسرائيل هيوم":

اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا مطلوبا في الضفة

ميلانا ترامب "زوجة الرئيس الأمريكي ترسل باقة ورود مع رسالة خطية لنتنياهو وزوجته فور وصولهما لـ البلير هاوس في واشنطن

ترامب و السيسي تحدثا هاتفيا حول التطورات الاخيرة

الصين: سترتفع ميزانية الدفاع بنسبة 8.1٪ لتصل إلى 175 مليار دولار



القناة 7 العبرية:

غاباي: يجب أن يتوقف التحريض الفلسطيني

رئيس غواتيمالا: سننقل السفارة إلى القدس يوم 16 مايو / أيار

البيت الأبيض: قتلت روسيا المدنيين الأبرياء في سوريا

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن إغلاق سفارتها فى أنقرة غدا بسبب تهديدات أمنية لم تحدد طبيعتها

اجتمع نتنياهو مع كوشنير وغرينبلات

النسخة الرابعة من طائرة "دريملاينر" وصلت إلى "إسرائيل" وهي مخصصة لشركة إل عال

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال ان العمل على برنامج الصواريخ سيستمر



القناة 12 العبرية:

تم اعتقال 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

رسميا: أعلن رئيس غواتيمالا أنه سينقل السفارة في أيار / مايو

آفي غاباي في إيباك: "يجب إقامة دولة منفصلة للفلسطينيين"

تركيا: اغلقت السفارة الاميركية في انقرة بسبب تهديدات امنية



القناة 14 العبرية:

رئيس غواتيمالا: سننقل السفارة إلى القدس في أيار / مايو

سيجتمع نتانياهو وترامب اليوم في البيت الابيض

سيسلم الجنرال يوآف مردخاي منصبه في 1/ 5 بعد 36 سنة خدمة في الجيش الإسرائيلي ليحل محله الجنرال كميل أبو ركن



والا العبري:

اعتقلت قوات الامن 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

رئيس غواتيمالا: "سأحول السفارة إلى القدس في أيار / مايو"

إلقاء 4 زجاجات حارقة على سيارت للمستوطنين في منطقة بنيامين ما تسبب بأضرار ولم تقع إصابات

الولايات المتحدة: "روسيا تقتل المدنيين الأبرياء في سوريا"

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وصادرت ألاف الشواكل من سبسطية