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05 آذار / مارس 2018. الساعة 08:25 بتوقيت القــدس. منذ 4 ساعات
أبرز الغارات الإسرائيلية على سوريا منذ 2003
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غزة- الرسالة نت
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