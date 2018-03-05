تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قال رئيس "غواتيمالا" جيمي موراليس أمس الأحد في مؤتمر بواشنطن إن بلاده ستنقل سفارتها في الكيان الإسرائيلي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة في مايو/ أيار، بعد يومين من قيام السفارة الأميركية بنفس الخطوة.

وأضاف موراليس في كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أود أن أشكر الرئيس ترمب على قيادته الطريق، قراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب"، على حد قوله.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت الخارجية الأمريكية عن تنفيذ قرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في نهاية مايو المقبل.