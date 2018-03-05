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غزة - الرسالة نت

أكدت مصادر مقربة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, أن لجنة المسابقات بالاتحاد تنوي سحب هدف من رصيد محمد بركات مهاجم الصداقة, ومحمد القاضي لاعب خدمات الشاطئ.

وقالت المصادر إنه تم احتساب هدف ذاتي لبركات والقاضي في شباك القادسية على وجه الخصوص, بسبب عدم وجود خانة في سجل اللقاء تتيح للحكم تسجيل الهدف الذاتي.

وأوضحت أن لجنة المسابقات ستجتمع خلال أيام وتتخذ قرارا باحتساب هدف اللاعبين أمام القادسية ذاتيا, وليس لمصلحتهما, في إطار حرص اللجنة على المنافسة الشريفة على لقب هداف الممتازة, وتجنبا لأي اعتراضات في نهاية الموسم.

ووفقا للمصادر, فإن السبب وراء إلغاء الهدفين لبركات والقاضي, هو أن كرتهما لم تكن باتجاه المرمى, وإنما تم تحويلها داخل الشباك عبر مدافعي القادسية.

يشار إلى أن بركات يملك حاليا 7 أهداف, بينما لدى القاضي 4 أهداف في دوري الممتازة هذا الموسم.