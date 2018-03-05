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الجزائر - الرسالة نت

اختتم المنتخب الوطني الفلسطيني، معسكره التدريبي المغلق في الجزائر، في إطار التحضيرات لمواجهة نظيره العماني يوم 27 مارس الجاري، بختام منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 بالإمارات.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الفلسطيني الجزائر خلال الساعات المقبلة، في طريقه إلى السعودية، لخوض المرحلة الثانية من الإعداد، التي تستمر حتى 20 الجاري.

وكان المنتخب الفلسطيني، قد تغلب وديا على الأولمبي الجزائري (1-0)، سجله سامح مراعبة.

وقاد المدير الفني البوليفي خوليو سيزار، المنتخب الفلسطيني، في أول ظهور رسمي له بعد التعاقد معه, خلفا لعبد الناصر بركات.