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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قالت صحيفة عبرية صباح الاثنين إن غالبية طائرات الشبح التي اشترتها إسرائيل وغيرها من الدول من الولايات المتحدة الأمريكية غير مستخدمة لأسباب متعلقة بتكلفة التشغيل الباهظة ومشاكل تقنية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن طائرات الشبح فائقة التطور من طراز "F-35" والموجودة لدى سلاح الجو الإسرائيلي لم تستخدم حتى الآن في عمليات هجومية، معربة عن استغرابها من عدم استخدامها في مهاجمة الأهداف السورية بدلاً من تعريض الطائرات القديمة لنيران المضادات السورية ما تسبب بإسقاط إحداها مؤخرًا.

في حين نقلت الصحيفة عن مدير مشروع هذه الطائرات بالجيش الأمريكي الأدميرال "مات فينتر" قوله إن ثلث الطائرات التي باعتها الولايات المتحدة لدول حول العالم يتم تشغيلها، أما البقية فهي جاثمة في مطاراتها دون عمل لأسباب متعلقة بتكاليف التشغيل الباهظة، وكذلك وجود ثغرات أمنية فيها رغم الترويج بأنها من أكثر الطائرات تطورًا في العالم.