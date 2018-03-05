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الخليل-الرسالة نت

نصبت قوّات الاحتلال بعد ظهر الاثنين بوابتين حديديتين على مفترق خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة، على الطريق المؤدي إلى عدد من القرى والبلدات الغربية لمدينة دورا.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوّات الاحتلال أحضرت البوابتين الحديدتين عبر رافعة عسكرية، ونصبتها في محيط البرج العسكري الذي أقامته مؤخرًا في المكان.

وكان البرج العسكري أقيم في منطقة (أ)، الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، ويعتبر طريقا نافذا بين عدد من القرى والبلدات الجنوبية لمحافظة الخليل، ومدخلاً جنوبيًا لمدينة دورا وللقرى والبلدات الغربية التي يعدّ بسكانها بعشرات آلاف المواطنين.