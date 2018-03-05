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رام الله - الرسالة نت

جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الاثنين التزام حكومته بـ"استيعاب 20 ألف موظف من الذين تم تعينهم بعد العام 2007 في غزة".

وقال الحمد الله خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الاثنين إن الحكومة التزمت وما زالت توفر 100 مليون دولار لغزة شهريًا.

وأكد على الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المصالحة، مطالبًا حركة حماس بالعمل على تمكين الحكومة، وتسليم الجباية والأمن الداخلي والقضاء وسلطة الأراضي، والتمكين الفعلي على المعابر وعودة الموظفين القدامى.

وشدد الحمد الله على ضرورة دعم مؤسسات المجتمع الدولي، سيما الأمم المتحدة، لمبادرة الرئيس محمود عباس التي عبر عنها في مجلس الأمن بإيجاد آلية دولية لرعاية المفاوضات والعملية السياسية مع "إسرائيل"، بما يضمن وقف لانتهاكاتها، خاصة تصعيدها الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.