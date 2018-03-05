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غزة- الرسالة نت

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاثنين إن "قطاع غزة على فوهة البركان ومن الممكن أن ينفجر، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها"، موضحًا أن هناك إدراكًا مصريًا لخطورة الأوضاع الإنسانية.

وأضاف هنية في مقابلة مع الصحفيين عقب اجتماع مع الفصائل والقوى عصر اليوم أن هناك توجهًا مصريًا لمعالجة الأزمات في قطاع غزة سواءً معبر رفح أو البضائع والمشاريع التنموية.

وأكد رئيس المكتب السياسي أن المصالحة هي خيار استراتيجي لحماس؛ لكنها بحاجة لقوة دفع إضافية، داعيًا "الإخوة في رام الله (قيادة السلطة) لقرار أكثر جرأة لتحقيق المصالحة".

وقال: "الوقت أصبح سيفا على رقابنا جميعًا وخاصة إعلان (الرئيس الأمريكي) ترمب عن صفقته، والتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والقدس وقضية اللاجئين".

وشدد هنية على أننا نعبر اليوم كفلسطينيين عن رفضنا المطلق لـ "صفقة القرن"، فشعبنا لن يسمح بتمريريها معتمدا على العمق العربي والاسلامي واستمعنا من مصر كلاما مهما في هذا الاتجاه.

وأوضح أن لقاءات حماس مع الفصائل طبيعية وتندرج في سياق سياسة الحركة لتعزيز التعاون والتشاور مع الفصائل؛ خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وأنها جاءت بعد زيارة مع مصر.