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غزة - الرسالة نت

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, أن قرعة دوري الدرجة الثالثة فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", ستجري اليوم الثلاثاء في مقره غرب غزة.

وقال سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد القدم, إن القرعة ستجري بمشاركة 16 فريقا, بواقع 8 في فرع "غزة والشمال", ومثلهم في "الوسطى والجنوب".

وطالب أبو الحصين ممثلي الأندية بالتواجد في مقر اتحاد القدم اليوم, لحضور قرعة الدوري للفرعين.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الثالثة في السادس عشر من مارس الجاري, علما أن متصدري الفرعين سيصعدان للدرجة الثانية الموسم المقبل.

يشار إلى أن السلام توّج بطلا لفرع "غزة والشمال" الموسم الماضي, بينما أحرز الأمل لقب فرع "الوسطى والجنوب".