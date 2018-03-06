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الرسالة نت - وكالات

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وخسر سان جيرمان خسر معركة الذهاب بعد السقوط في "سانتياغو برنابيو" (1-3)، ويسعى لتحقيق نتيجة تاريخية بإقصاء لحامل لقب البطولة في العامين الماضيين.

ويدخل فريق العاصمة الفرنسية مباراة ريال مدريد, مستعينا بأقوى أسلحته "حديقة الأمراء"، في ظل إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أنه يملك سجلا رائعا في المباريات التي تقام على أرضه هذا الموسم.

سجل مرعب

يعدّ سان جيرمان من أقوى فرق البطولة هذا الموسم، خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه، فمنذ انطلاق منافسات دور المجموعات، لم يخسر الفريق الفرنسي على ملعبه، محققا الفوز في 3 مباريات ليس ذلك فقط، بل بنتائج كبيرة.

وفاز الفريق في أولى مبارياته على العملاق "البافاري" الألماني (3-0)، ثم أندرلخت البلجيكي (5-0), وكذلك ع سيلتك الأسكتلندي (7-1)، وتشير نتائج الفريق إلى أنه أحد أقوى الأندية التي تتسلح بعامل الأرض والجمهور.

معدل تهديفي مميز

الخسارة ذهابا أمام ريال، تعني أن باريس سان جيرمان يحتاج للفوز (2-0)، أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف في حال تمكن ريال مدريد من التسجيل, لضمان وصوله لدور الثمانية.

ويتسلح الفريق الفرنسي بأرقامه هذا الموسم في المباريات التي تقام وسط ملعبه، فخلال الـ8 مباريات الأخيرة التي لعبها على أرضه في جميع المنافسات تمكن من تسجيل 3 أهداف على الأقل، وهو ما يوضح القدرة التهديفية الكبيرة لفريق العاصمة الفرنسية على ملعبه.

انتصارات متتالية

استكمالا لسجل باريس سان جيرمان القوي هذا الموسم، لم يخسر الفريق في أي مباراة تجري على ملعبه منذ انطلاق هذا الموسم في أي بطولة، إذ خاض 19 مباراة بمختلف البطولات ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الـ19 مباراة على ملعب "حديقة الأمراء".

كما تمكن سان جيرمان من تسجيل 76 هدفا خلال الـ19مباراة التي لعبها أمام جماهيره في "حديقة الأمراء", وهو ما يؤكد قوة الفريق على ملعبه, الأمر الذي يعتبر خطرا حقيقيا على ريال مدريد, الطامح لتعويض جماهيره عن الإخفاقات التي حدثت معه في الدوري الإسباني وكأس إسبانيا هذا الموسم, لا سيما أن حظوظه بالفوز بـ"الليغا" تعتبر ضعيفة إلى حد كبير, كما خرج من منافسات الكأس على يد ليغانيس بدور الثمانية.