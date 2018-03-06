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خانيونس - الرسالة نت

تلقى فريق شباب خانيونس ضربة قوية, بإصابة مهاجمه الشاب أمجد أبو شقير في يده اليسرى, عقب لقاء غزة الرياضي (2-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واشتكى أبو شقير من ألم شديد في يده اليسرى بعد انتهاء مباراة غزة الرياضي، وتقرر وضع يده في الجبس.

ومن المتوقع أن يتعافى اللاعب قبل لقاء اتحاد خانيونس السبت المقبل, والذي سيكون فيه "النشامى" بحاجة لخدماته, كون الفوز فيه يكفيه للتتويج بلقب الدوري.

يشار إلى أن أبو شقير يعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة "النشامى" هذا الموسم, بعدما سجل 6 أهداف بدوري الممتازة.