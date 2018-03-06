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الرسالة نت - فادي حجازي

لا يزال يثبت فريق بيت حانون الأهلي جولة بعد أخرى أنه لن يفرّط بتحقيق حلمه بالصعود للدرجة الممتازة نهاية الموسم الجاري, وذلك بعد اقتناصه فوزا غاليا من منافسه الزيتون (2-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الأولى.

ورفع الانتصار رصيد "الحوانين" إلى 32 نقطة في المركز الثاني, بفارق المواجهات المباشرة خلف خدمات النصيرات المتصدر, ليضاعف حظوظه باللعب مع الكبار الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز العوامل التي جعلت بيت حانون الأهلي منافسا رئيسيا على الصعود للممتازة.

1- صحوة الإياب:

عانت أغلب الأندية من تذبذب النتائج خلال مرحلة الإياب, إلا أن "الحوانين" كان له رأي آخر, بعدما كسب النقاط الثلاث في 6 لقاءات من أصل 8 خاضها حتى الآن.

وأسهمت الانتصارات الستة للفريق في الدور الثاني, بارتقائه من المركز التاسع إلى الوصيف, وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد, خاصة أنه لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط طوال الدور الأول (3 منها في آخر 3 جولات من الذهاب).

2- عثرات المنافسين:

لعب هذا الأمر دورا مهما في انتفاضة بيت حانون الأهلي, كونه أسهم في وصول الفريق للمركز الثاني, لا سيما أنه لم يتمكن أي فريق من أندية المقدمة من تحقيق الانتصار أكثر من مباراتين متتاليتين, باستثناء خدمات النصيرات.

كما أسهم قرب فارق النقاط بين الجميع مع نهاية الدور الأول, في سهولة صعود "الحوانين" إلى قمة درجات سلم الترتيب جولة بعد أخرى في الدور الثاني.

3- الجهاز الفني واللاعبين:

يعتبر الجهاز الفني بقيادة المدرب نعيم سلامة ومساعده محمد أبو زيد, أحد الأسباب الرئيسية في تطوّر مستوى الفريق هذا الموسم.

كما لا يمكن نسيان الأداء المميز للاعبين مهند أبو زيد, وأمجد أبو عودة, ونور عامر, وأحمد السبع, ونمر المصري, ويوسف عساف مصلح, الذين كانوا في الموعد خلال اللقاءات, ونالوا ثقة الجهاز الفني بالظهور في المباريات بانتظام.

4- الجماهير:

وعلى غرار الجهاز الفني واللاعبين, كانت جماهير "الحوانين" على قدر المسؤولية خلال أي لقاء للفريق, ولعبت دورا مهما في تحفيز الجميع داخل "المستطيل الأخضر".

وجسّدت الجماهير أروع أمثلة الوفاء, بذهابها لبعض اللقاءات مشيا على الأقدام, في دلالة على الانتماء للنادي, وحرصها على تشجيع اللاعبين.

يشار إلى أن بيت حانون الأهلي سيلعب في الجولة المقبلة مع منافسه خدمات البريج, وهي مواجهة مهمة للفريق على صعيد تعزيز حظوظه بخطف إحدى بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة بنهاية الموسم, لا سيما أن خصمه يعتبر أحد أندية المقدمة في دوري الأولى.