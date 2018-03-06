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القدس المحتلة - الرسالة نت

عرضت القناة الثانية العبرية، فيديو ينشر لأول مرة للجندي أبراهام منغستو، خلال اللحظات الأولى لعبوره إلى قطاع غزة مجتازا الحدود في العام 2014.

وذكرت القناة أنه وحتى هذا اليوم، لم يتطرق أحد لتفاصيل ما حدث فعلا في ذلك اليوم الحار، عندما عبر منغيستو السياج الحدودي مباشرة إلى غزة، واليوم يكشف المقطع المصور عبر كاميرات جيش الاحتلال المنتشرة على طول الحدود الحقيقة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته القناة رجل يمشي على الشاطئ عسقلان جنوبا باتجاه السياج الحدودي مع قطاع غزة بسرعة، ويحمل على ظهره حقيبة صغيرة، ورجحت أوساط أمنية (إسرائيلية) أن منغيستو كان يبحث عن ثغرة ليتمكن من عبور السياج.

ويقول يوفال ديسكين رئيس سابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن منغستو يمشي وهو هائم على وجهه لا يعرف أين تقوده قدماه إلى أن وصل الجدار ودخل، وبعدها تم اعتقاله.

وتساءل ديسكين: "لماذا لم يتم إيقافه أو منعه من قبل الجيش أو الجهات المسؤولة هناك؟".

وتجدر الاشارة إلى أن التحقيق كاملا سيبث اليوم على القناة.