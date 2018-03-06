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الرسالة نت - وكالات

صعدت أسعار النفط مع سوق الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات بنمو قوي للطلب على الخام ومخاوف من نمو إنتاج أوبك بوتيرة أبطأ كثيرا في السنوات المقبلة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.17 دولار أو 1.8% ليبلغ عند التسوية 65.54 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.32 دولار أو 2.2% ليبلغ عند التسوية 62.57 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار النفط، التي كانت مستقرة في وقت سابق اليوم، في الصعود مع الأسهم الأمريكية حيث ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز أكثر من واحد بالمئة قبل الإغلاق.

من جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - نمو الطلب العالمي السنوي على النفط بمعدل متوسطه 1.1% حتى 2023، مشيرة إلى أن أوبك ستعجز عن زيادة طاقتها الإنتاجية كثيرا.النفط يرتفع وسط توقعات بنمو الطلب ومخاوف مرتبطة بأوبك

صعدت أسعار النفط مع سوق الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات بنمو قوي للطلب على الخام ومخاوف من نمو إنتاج أوبك بوتيرة أبطأ كثيرا في السنوات المقبلة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.17 دولار أو 1.8% ليبلغ عند التسوية 65.54 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.32 دولار أو 2.2% ليبلغ عند التسوية 62.57 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار النفط، التي كانت مستقرة في وقت سابق اليوم، في الصعود مع الأسهم الأمريكية حيث ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز أكثر من واحد بالمئة قبل الإغلاق.

من جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - نمو الطلب العالمي السنوي على النفط بمعدل متوسطه 1.1% حتى 2023، مشيرة إلى أن أوبك ستعجز عن زيادة طاقتها الإنتاجية كثيرا.

سي أن بي سي