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الرسالة نت - وكالات

توصلت دراسة كندية إلى أن استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام يُشعرك بعدم السعادة ويشتت تركيزك وتواصلك مع الآخرين الجالسين معك.

ووجدت الدراسة الصادرة من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، بكندا، في استطلاع رأي أجرته، أن 90% ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يستعملون هواتفهم في أغلب جلساتهم الاجتماعية سواء داخل محيط الأسرة أو العائلة أو الأصدقاء.

ويحذر الخبراء من التواصل الدائم بالهواتف الذكية ومتابعته باستمرار، نظراً لأنه يحد من سعادة المستخدم نفسه ويحرمه من الاستمتاع بالوجبة التي يتناولها مع العائلة أو الأصدقاء.

وشمل الاستطلاع 300 مستخدم ممن يتناولون وجباتهم في المطاعم مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، وسئلوا ما إذا كانوا يحتفظون بهواتفهم على طاولة الطعام أم يضعونه بعيداً عنهم، ومدى الترابط والشعور بالملل ومستوى السعادة خلال تناولهم الطعام.

بينت الإحصائية أن المستخدمين الذين يميلون للاستمتاع بوجبة الطعام لا يشعرون بها طالما هواتفهم موضوعة على الطاولة، لأنها تعمل بمثابة أداة تشتيت.

أما المستخدمين الذين يستخدمون هواتفهم على طاولة الطعام، شعروا بتراجع متعتهم، نظراً لانشغالهم بأجهزتهم بنسبة 11% من جلستهم الاجتماعية.

وأوضحت الإحصائية أيضاً أن المشاركين في الاستطلاع شعروا بالسعادة عند التواصل مع الآخر وجهاً لوجه، أكثر من تلك عند التواصل عبر هواتفهم المحمولة، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد.