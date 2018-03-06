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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين من مناطق جنين والخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية؛ خلال حملة مداهمات ليلية.

وزعم موقع والا العبري أن الجيش اعتقلت خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وخلال الحملة أطلقت أعيرة نارية نحو قوات الجيش في جنين ولم تقع إصابات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة فاطمة فادي جرار وإبراهيم كامل الشلبي، فيما اعتقلت من مدينة نابلس كل من إسلام أبو كشك، أمير السركجي ، عامر السركجي، أحمد الجمل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم : محمد الخطيب، محمد عبيات، عاهد الخطيب، أكرم محمد موسى

واعتقل معتصم رمضان عواودة ومحمود رمضان عواودة من بلدة دوارا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية ان المواجهات اندلعت في مدينة نابلس ومخيم جنين وجرى تفتيش منازل في بلدة طمون قرب طوباس.