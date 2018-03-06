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غزة- الرسالة نت

نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني صباح الاثنين ٥-٣-٢٠١٨م ورشة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان "القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الصحفيين".

وحضر افتتاح الورشة رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر، والناطقة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في قطاع غزة سهير زقوت، وعدد من الصحفيين المستهدفين.

وشكر زغبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التعاون المثمر مع كتلة الصحفي، مشددًا على أن هذه الدورة هي باكورة أنشطة كثيرة مشتركة ستنفذها كل من الكتلة والصليب بالتعاون والتنسيق فيما بينهما.

من جانبها، أكدت زقوت على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر معنية بفتح آفاق التعاون مع كل الأجسام الصحفية، مبينةً أن هذه الورشة التدريبية ضرورية جدًا لكل من يعمل في حقل الصحافة الفلسطينية.

هذا وتعقد الورشة التدريبية على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة غزة، وتستهدف ٢٠ صحفيًا يعملون في عدة مؤسسات صحفية.