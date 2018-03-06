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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

ستناقش الحكومة الأسبوع المقبل فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات رغم معارضة الشاباك والجيش

ترامب: إذا لم يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات فلن يكون هناك سلام

نتنياهو: السعودية سمحت لطائراتنا بالتحليق في أجوائها من إسرائيل الى الهند

تقرير: شهادة "نير حيفتس" تدين نتنياهو، وتسرع من تقديم موعد الانتخابات.

يديعوت أحرونوت:

أطلق النار على قوات الجيش خلال عملية اعتقال في جنين ولم تقع إصابات

نيكي هيلي: "نصحني صائب عريقات بأن أبقى صامتة وأوضحت أن هذا لن يحدث أبدا"

السفيرة هيلي: "تعاني إسرائيل من المضايقة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها"

هايلي: "ستكون القدس دائما عاصمة لإسرائيل".

معاريف:

اجتمعت سارة نتنياهو مع ميلانيا ترامب وشكرت قرار نقل السفارة

سمحت السعودية للطيران الهندى بالتحليق فوق اراضيها نحو اسرائيل

نتانياهو: "نريد التوصل إلى حل لأزمة التجنيد، في الوقت الراهن"

أبو مازن لم يصب بالسرطان لكن صحته ليست جيدة

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش 8 فلسطينيين من الضفة خلال الليل وتم ضبط سلاحين في الخليل

‏سيبدأ تسيير الرحلات الجوية بين ‎"إسرائيل" و ‎الهند فوق المجال الجوي للسعودية في 18 من الشهر الجاري

مايك بينس أمام مؤتمر ايباك: الولايات المتحدة ستقف دوما الى جانب "إسرائيل"

نتنياهو لترامب إن قراركم بنقل السفارة الى القدس سيذكره شعبنا الى الأبد

القناة 7 العبرية:

أكد نتانياهو ان الخطوط الجوية الهندية تلقت تصريحا بالتحليق فوق السعودية باتجاه اسرائيل"

الكنيست يوافق بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم الأموال التي تذهب للأسرى وعائلات منفذي العمليات من ضرائب السلطة

يجتمع ولي العهد السعودي في القاهرة مع رئيس الكنيسة القبطية

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: تواصل ميانمار تنفيذ عمليات التطهير العرقي

القناة 12 العبرية:

جنين: إطلاق النار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي دون وقوع إصابات

ترامب: قد أحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

أبو مازن رفض مقترحا في اجتماع منظمة التحرير بإعلان الكفاح المسلح ضد "إسرائيل" ردا على صفقة القرن

القناة 14 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش والشاباك 8 شبان فلسطينيين من الضفة

إلقاء قنابل أنبوبية على موقع للجيش الإسرائيلي في بيت إيل دون وقوع إصابات

ترامب: قد أحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

زامير: نحذر حماس من التقارب مع إيران وحلفائها لأن ذلك سيضر بمستقبلها

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش 8 فلسطيني من الضفة

السفيرة الأمريكية: "ستكون القدس دائما عاصمة لإسرائيل"

اجتمعت سارة نتنياهو مع زوجة الرئيس الأمريكي ميلانا ترامب