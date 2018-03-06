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القدس المحتلة-الرسالة نت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين إن السعودية منحت شركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب، بينما لم يرد أي تأكيد من المسؤولين السعوديين.

وأدلى نتنياهو بهذا الإعلان خلال حديث مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ سبعين عاما مؤشرا فيما يبدو إلى انفراج في العلاقات بين الطرفين. والبلدان حليفان للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة.

والشهر الماضي، أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية، لكن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

وتنظم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي، لكنها تستغرق سبع ساعات لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

من جانب آخر، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسارات الجديدة فوق الأراضي السعودية قد تقلص مدة السفر بما يزيد على ساعتين.

رويترز