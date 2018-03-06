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واشنطن - الرسالة نت

أقرت واشنطن الاثنين بأن قسما من المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم في شمال سوريا غادروا مواقعهم بشمال سوريا متجهين إلى عفرين المجاورة لمؤازرة رفاقهم ضد العملية التي تنفذها تركيا والجيش السوري الحر في المنطقة ذات الغالبية الكردية.

وحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) العقيد روب مانينغ، فقد تسبب انتقال هذه القوات في توقف المعارك التي يخوضونها ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن الوكالة نقلت أيضا عن متحدث ثان باسم البنتاغون هو الرائد آدريان رانكين-غالواي أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بها ضد تنظيم الدولة الاسلامية، مشددا على أن مغادرة المقاتلين الأكراد لم تؤد إلى استعادة الجهاديين أيا من الأراضي التي خسروها في سوريا.

ويأتي إقرار البنتاغون بأن بعضا من مقاتلي ما يعرف بـ قوات سوريا الديمقراطية غادروا جبهات القتال في وادي الفرات الأوسط، بعد التحذير الذي أطلقه قائد المنطقة العسكرية الوسطى (سنتكوم) الفريق أول جو "فوتيل" من "تباين المصالح" في المنطقة.

وقال فوتيل -أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع الماضي- إن "قلقنا بالطبع هو أن هذا النشاط في عفرين ينتقص من جهودنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وأطلقت أنقرة في 20 يناير/كانون الثاني عملية "غصن الزيتون" التي تقول إنها تستهدف بالتعاون مع الجيش السوري الحر مواقع وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية في المناطق القريبة من الحدود السورية التركية.

وتعتبر "وحدات حماية الشعب" العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

وتخشى تركيا من أن يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال سوريا على غرار إقليم كردستان في شمال العراق.