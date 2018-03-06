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الرسالة نت - وكالات

تعرض المخضرم أندريس إنييستا نجم برشلونة الإسباني، لإصابة قوية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن خلال المواجهة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو", فإن هذه الإصابة من المتوقع أن تبعد إنييستا عن الملاعب عدة أسابيع، وهو ما يشكل ضربة موجعة للفريق "الكتالوني"، وذكرت أن المدرب إيرنيستو فاليفردي سيكون لديه عدة خيارات لتعويض غياب القائد.

وقالت "موندو ديبورتيفو", إن البرازيلي فيليب كوتينيو هو البديل الطبيعي، لكن هناك مشكلة كبيرة تكمن في أن اللاعب لا يمكنه المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما لعب مع فريقه السابق ليفربول.

وأوضحت أن هناك خيارات أخرى غير كوتينيو أمام المدرب فالفيردي لتعويض غياب "الرسام"، منها اللجوء لأندريه غوميز، وباولينيو جونيور, وحتى عثمان ديمبلي مع تغيير طريقة اللعب، فيما يبدو مستبعدا الاعتماد على دينيس سواريز، الذي لم يشارك مع "البلوغرانا" في آخر 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.