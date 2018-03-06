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الرسالة نت - وكالات

أعلنت رابطة أندية الدوري الإيطالي، أن المباريات التي كان مقررا إقامتها الأحد الماضي، وتم تأجيلها لوفاة قائد نادي فيورنتينا ديفيد أستوري، ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين الثالث والرابع من أبريل المقبل.

ومن بين تلك المباريات ستكون مباراة فيورنتينا أمام أودينيزي على ملعب الأخير، بالإضافة إلى مباراة "الديربي" بين ميلان وإنتر ميلان.

ومن المنتظر أن يطرأ تغيير على موعد إقامة مباراة "ديربي" مدينة ميلان، إذا تأهل "الروسونيري" إلى دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي، حيث سيكون عليه خوض مباراته في هذا الدور من البطولة الأوروبية خلال الأسبوع المذكور.

ووجد أستوري متوفيا داخل غرفته في الفندق, الذي كان يقيم فيه فريق فيورنتينا قبل مباراة الأخير أمام أودينيزي.

وأثارت وفاة أستوري المفاجئة حالة من الحزن الكبير في الكرة الإيطالية، التي تنتظر اليوم الثلاثاء نتائج التحقيقات حول سبب الوفاة.