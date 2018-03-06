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القدس المحتلة-الرسالة نت

هدمت جرافات بلدية الاحتلال صباح الثلاثاء غرفة وسورًا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال محمد عودة -صاحب المنشأة-لوكالة "صفا" إن طواقم البلدية برفقة العشرات من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة اقتحموا الحي، وحاصروا المكان، ومن ثم شرعوا بهدم الغرفة والسور، دون السماح لهم بالاقتراب من المكان.

وأضاف أن موظفي بلدية الاحتلال صادروا كافة محتويات "المغسلة" من معدات وأدوات تنظيف "آلة غسل السيارات" قبل هدمها، وقطعوا أسلاك الكهرباء وخلعوا الباب الرئيس.

وتبلغ مساحة الغرفة ٢٥ مترًا مربعًا، ومبنية من الطوب ومسقوفة "بالزينكو"، فيما تبلغ مساحة السور ١٠ أمتار.

واوضح عودة أن موظفي البلدية صادروا الأنقاض بعد انتهاء عملية الهدم من "طوب وزينكو"، كما جرى تدمير أرضية المغسلة الإسمنتية باستخدام الحفارة، لمنعهم من استخدامها مرة أخرى.

وكانت بلدية الاحتلال هدمت المغسلة والسور، وصادرت محتوياتها أيضًا قبل ٨ شهور.