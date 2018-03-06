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غزة - الرسالة نت

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء, قرعة دوري الدرجة الثالثة فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", في مقره غرب غزة.

وتجري المسابقة بنظام الدوري من دور واحد, إذ يصعد متصدرا البطولتين للدرجة الثانية, بينما سيحرم الأخير من كل فرع, من المشاركة في المسابقات لموسم واحد، بالإضافة إلى تحرير جميع لاعبيه المصنفين بشرط عودتهم إليه مجددا بعد انتهاء فترة الانتظار, علما أن الدوري سينطلق في التاسع عشر من مارس الجاري.

وفيما يلي مواجهات الأسبوع الأول من دوري الثالثة:

أولا: فرع "غزة والشمال":

1- الجزيرة - الشمس.

2- اليرموك - فلسطين.

3- الوفاق - شباب الزيتون.

4- شباب المغراقة - حطين.

ثانيا: فرع "الوسطى والجنوب":

1- الشوكة - الترابط.

2- الرباط - شباب المغازي.

3- الشافعي - المصدر.

4- شباب الزوايدة - أهلي البريج.