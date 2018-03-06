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الضفة المحتلة - الرسالة نت

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إدارة معتقل "عتصيون الإسرائيلي" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قدمت أطعمة منتهية الصلاحية للمعتقلين الفلسطينيين المتواجدين فيه.

ونقلت محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة عن عدد من المعتقلين خلال زيارتها لهم مساء أمس، قولهم إن إدارة المعتقل زودتهم بأطعمة منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن معلبات وقطع من الجبنة"، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن المحامية اطلعت على بعض المعلبات المنتهية الصلاحية، إذ تناول غالبية المعتقلين جزءا منها، قبل أن يكتشفوا ذلك، بسبب جوعهم ونقص كميات الطعام.

وأوضح "نادي الأسير" أنه بصدد تقديم خطوات قانونية بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير للمطالبة بإغلاق معتقل "عتصيون".

ويقبع في معتقل "عتصيون" 12 أسيرا فلسطينيا، بحسب نادي الأسير، فيما تعتقل "إسرائيل" في سجونها 6500 معتقل فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.