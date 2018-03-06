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الضفة المحتلة - الرسالة نت

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ عشرين يوماً.

وبين نادي الأسير في بيان له صدر، اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين الإداريين ثلاثة قاصرين أعمارهم (17 عاماً) وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر ومعتقل منذ 16 شباط الماضي، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين أُصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر وهو معتقل منذ 20 أيلول 2017، وحسام أبو خليفة من بيت لحم معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2017، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر.

وأضاف البيان أن هناك أيضا ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين هن: النائب خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، وهن محتجزات في معتقل "هشارون".

ومن الجدير ذكره أن نحو (500) أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال "النقب، ومجدو، وعوفر، وهشارون.