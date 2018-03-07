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غزة - الرسالة نت

قاد عماد هاشم أول تدريباته مع غزة الرياضي على ملعب الشهيد "عاهد زقوت" شمال غزة, عقب توليه المهمة خلفا لغسان البلعاوي.

وظهر هاشم في تدريبات غزة الرياضي على ملعب الشهيد "عاهد زقوت", وحرص خلالها على رفع معنويات اللاعبين, وطالبهم بالتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وتراجعت نتائج "العميد" في الفترة الأخيرة, كون الفريق لم يحصد سوى 4 نقاط في مرحلة إياب الدوري.

يشار إلى أن أول مباراة لهاشم مع غزة الرياضي ستكون ضد الأهلي الجمعة المقبل, ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الممتازة.