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غزة - الرسالة نت

يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود (10-12) درجة مئوية.

وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 2018/03/09: يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/03/10: يكون الجو غائما جزئيا، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.