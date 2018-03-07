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مؤمن مقداد – الرسالة نت

يجري جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة دوريات، ويقيم حواجز متنقلة يطلب من السائقين في الضفة المحتلة تقديم نسخة من بطاقة الهوية، ومن أين جاءوا وما هي وجهتهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هذه السياسة تثير القلق بين الجنود في الضفة الذين يطلب منهم نقل تفاصيل عشرات الفلسطينيين يوميا.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأشهر القليلة الماضية، جمع الجيش (الإسرائيلي) معلومات شخصية عن السكان الفلسطينيين في الضفة، كجزء من ما يسمى بـ "الشبكة الواسعة "حيث يطلب منهم ملء استمارة وتقديم بياناتهم وتؤخذ صورة لبطاقة الهوية ورقم الهاتف ونوع السيارة ورقم لوحة الرخصة والمكان الذي قدموا منه وإلى أين هم متجهون.

وذكرت أنه يتم جمع التفاصيل بشكل عشوائي، "حتى من قبل أشخاص غير مشتبه بهم أو معروفين لقوات الأمن".