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الرسالة نت - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار لكن مكاسب الخام الأميركي قيدتها توقعات بزيادة جديدة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.79 دولار للبرميل بعد أن تراوحت بين 65.30 دولار و66.16 دولار، وهو أعلى مستوى في 6 أيام.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3 سنتات لتسجل عند التسوية 62.60 دولار للبرميل، بعد أن وصلت أيضا أثناء الجلسة إلى أعلى مستوى في 6 أيام عند 63.28 دولار.

وتلقى النفط دعما من هبوط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات، بفعل أنباء من كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات بشأن نزع السلاح النووي وستعلق تجاربها النووية أثناء أي مفاوضات.

وقالت كوريا الجنوبية أيضا إنها ستعقد قمة مع جارتها الشمالية للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

ودفعت هذه الأنباء المستثمرين إلى بيع الدولار وشراء الأصول العالية المخاطر مثل السلع الأولية.

وتتعرض أسعار النفط الأميركي لضغوط من توقعات بأن أحدث بيانات أسبوعية لمخزونات الخام ستظهر ثاني زيادة على التوالي، وفقا لمسح أجرته رويترز.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي بياناته بشأن المخزونات في وقت لاحق، بينما ستصدر الإدارة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات، الأربعاء.

سكاي نيوز عربية