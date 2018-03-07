تصغير الخط تكبير الخط

مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الأربعاء، عدة مواضيع، منها نقاط التفتيش وجمع معلومات عن المواطنين بالضفة بشكل مكثف، واعتقال الجيش لعشرة مواطنين.

هآرتس

دراسة: الآباء الأمريكيين يفضلون عدم إنجاب الأطفال

تفاقم صحة عباس: تخشى إسرائيل أن يؤدي الصراع من أجل الميراث إلى تقويض الأمن في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقيم نقاط تفتيش عشوائية ويقوم بدوريات لجمع التفاصيل الشخصية للفلسطينيين

محكمة العدل العليا تجمد قرار الحكومة بتعويض ملايين الشواكل إلى الذين تم إجلاؤهم من ناتيف هافوت وعمونا

يديعوت أحرونوت

اعتقلت قوات الجيش 20 فلسطينيين من الضفة وضبطت القوات عشرات الالاف من الشواكل

ريشون لتسيون: طعن شاب 24 عام خلال شجار وحالته خطيرة

تجرى عمليات بحث عن إسرائيلي في كريات غات يخشى على حياته

جمدت محكمة العدل العليا منح تعويضات شخصية لمن تم إجلاؤهم من عمونا

معاريف

اعتقلت قوات الجيش 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

تقرير: هناك تنبؤات متزايدة لهجوم عسكري أمريكي ضد نظام الأسد

مسؤول فلسطيني: أبو مازن رفض اقتراح قطر بتمويل بناء محطة كهرباء في قطاع غزة

النساء في "إسرائيل" يكسبن أقل من الرجال ويتزوجن في وقت متأخر

"إسرائيل"هيوم

قوات الجيش اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة وضبطت اموالا للارهاب في بيت لحم ورام الله

وزير خارجية غواتيمالا: نقل السفارة إلى القدس هو الشيء الصحيح

السعودية في سباق لتخصيب اليورانيوم

البحث عن مشتبه به هرب من السجب

انذار لنتنياهو: حكومة مستقرة او انتخابات

القناة 7 العبرية

اعتقال 10 فلسطينيين من الضفة خلال الليل

رئيس الوزراء السويدي قدم مساعدة لترامب في المحادثات مع كوريا الشمالية

إصابة شاب بجراح خطيرة خلال معركة في ريشون ليتسيون

اعترض الجيش الباكستانى طائرة بدون طيار هندية فى منطقة كشمير

الوزير أوري آرييل: ليس هناك قانون أسوأ من قانون السوبر ماركت

القناة 12 العبرية

ألقت قوات الجيش القبض على 10 أشخاص مطلوبين في يهودا والسامرة

طعن شاب أثناء معركة في ريشون ليتسيون

القدس: اندلع حريق في بستان بالقرب من راموت، دون وقوع إصابات

القناة 14 العبرية

حوتوبيلي: "نحن لسنا خائفين من الانتخابات"

مناورات تحاكي وقوع هجوم في فرع رامي ليفي واحتجاز رهائن

نجمة افلام اباحية تقاضي ترامب

سيتم إنشاء ديزني لاند في ديمونا في 2023

والا العبري

اعتقلت قوات الجيش 10 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

الأمين العام للأمم المتحدة: نشجع المحادثات بين كوريا الشمالية والجنوبية

جمدت محكمة العدل العليا منح تعويضات لأشخاص تم إجلاؤهم من عمونا

نتانياهو: ما زالت "إسرائيل" ملتزمة بتحقيق السلام مع الفلسطينيين

ممثلة اباحية لها علاقة مع ترامب رفعت دعوى قضائية ضده