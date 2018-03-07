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وكالات - الرسالة نت

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لقرار جمهورية غواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة في منتصف مايو القادم.

وعدّت المنظمة في بيان لها، أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، والتي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وقد سبق أن وجّه الأمين العام للمنظمة رسالة مطلع يناير الماضي لوزير خارجية غواتيمالا أكد فيها رفض المنظمة لهذا القرار غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم، ويسهم في تكريس الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.