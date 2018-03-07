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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

من المقرر ان يسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة لذويه في قطاع غزة في غضون 72 ساعة، بعد مرور أسبوعين على استشهاده في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقال رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة، الجنرال نيتسان ألون إن قرار إعادة الجثمان لا يتناقض مع قرار مجلس الأمن السياسي الذي يقضي بأنه لن يتم إرجاع جثامين الشهداء لأن الشهيد أبوريالة لم يكن إرهابيا.

وفي المقابل، قالت عائلة الضابط هدار غولدين المفقود في قطاع غزة منذ عدوان 2014 في تعقيب على القرار إن إعادة أي جثمان غير مقبول ويضر بمصلحة (إسرائيل).