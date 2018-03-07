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واشنطن- الرسالة نت

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته لفرض تعرفات جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيفرض عليه ضريبة كبيرة لعدم تعامله بشكل جيد مع الولايات المتحدة على صعيد العلاقات التجارية الثنائية.

وقال ترمب الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الذي تنتمي بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي، "هم يجعلون من المتعذر علينا أن ننفذ الأعمال معهم، ومع هذا هم يرسلون سياراتهم وكل شيء آخر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "يمكنهم أن يفعلوا ما يروق لهم، لكن إذا فعلوا ذلك، عندئذ فإننا سنفرض ضريبة كبيرة قدرها 25% على سياراتهم.. صدقوني هم لن يستمروا في فعل ذلك لمدة طويلة جدا".

من جهته قال رئيس الوزراء السويدي "بوصفنا عضوا في الاتحاد الأوروبي يبدو لنا من المهم أن نحاول التوصل إلى طريقة للتعاون بين الاتحاد والولايات المتحدة".

وأضاف "أتفهم تماما وجهة نظر الرئيس بأنه علينا أن نهتم ببلداننا" في المقام الأول.

وفاجأ ترمب الشركاء التجاريين بإعلانه الأسبوع الماضي نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25%على الصلب و10% على الألومنيوم على واردات الولايات المتحدة من هذين المعدنين، وذلك لحماية صناعة التعدين الوطنية.

وبعد هذا الإعلان، قال الاتحاد الأوروبي إنه يعدّ إجراءات مماثلة على عدد من الواردات الأميركية.

وأثارت خطوة ترمب ردود فعل من داخل حزبه الجمهوري، إذ اعتبر كبار المشرعين بالحزب تلك الرسوم تهديدا للاقتصاد الأميركي وربما أشعلت حربا تجارية.

وأمس الثلاثاء أعلن غاري كون كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب استقالته من منصبه بسبب خلاف بشأن بعض السياسات التجارية.