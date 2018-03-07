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الضفة المحتلة- الرسالة نت

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عائلتين من خربة ابزيق شمال شرق مدينة طوباس؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وقال مواطنون إن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية طردت عائلتين من منازلهما؛ بحجة التدريبات العسكرية التي ينوي الاحتلال القيام بها في الفترة ما بين 7-21/3/2018.

وأضاف المواطنون، أنهم سمعوا صوت اطلاق قذائف مدفعية بين الفترة، والأخرى.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت بطرد 16 عائلة من منطقة ابزيق مطلع الأسبوع الحالي، لأربعة أيام متفاوتة، لذات الذريعة.