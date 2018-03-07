تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مسؤولون قالت إنهم كبار في السلطة الفلسطينية، توقعاتهم بأن يعلن محمود عباس في الأيام المقبلة عن وريث لمنصب رئيس حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر، امس الثلاثاء ، إن "رئيس السلطة الفلسطينية يمكن أن يستقيل في الأسابيع المقبلة بسبب تدهور حالته الصحية والأطباء طلبوا منه أخد إجازة والعناية بنفسه".

ولفتت إلى، أن عباس ظهر آخر مرة علنًا ​​الأسبوع الماضي أمام أعضاء مجلس فتح الذي اجتمع في رام الله لمناقشة "صفقة القرن" التي سيطرحها الرئيس الأمريكي ترامب، مضيفةً أن عباس أبلغ أعضاء المجلس أن "هذا قد يكون اجتماعي الأخير معكم".