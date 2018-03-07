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الرسالة نت - خاص

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اجتماعا "هاماً" بحضور رئيس السلطة محمود عباس.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن "اجتماع اللجنة اليوم سيبحث تحديد موعد عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة، إضافة لمناقشة ملف التحضير لانتخاب هيئات قيادية جديدة.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قال في تصريحات سابقة إن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن يتم دعوتهما لحضور اجتماع المجلس الوطني المقرر قبل منتصف العام الجاري".

وأضاف أن الاجتماع سيكون داخل الوطن، ولن يُعقد في بلد آخر.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد :" إن حماس لا تقبل المشاركة إلا بعقد مجلس جديد، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء الانقسام.

وتوقع الأحمد أن يتم عقد دورة اعتيادية للمجلس بمشاركة كل القوى والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير، قبل شهر رمضان.